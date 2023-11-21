İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor

Benim üniversitede çalışan bir öğretim üyesi ya da herhangi bir eğitim görevlisi olarak zannettiklerini söylüyorlar. Çok şaşırıyorlar. Ama işimi severek yaptığım için, çok fazla arazi gezip, çok fazla tecrübe yaşadığımız için bizim de bazı bilgilerimiz var."