"AYHAN BORA KAPLAN VAR" DİYOR

Bu iddiaların ardından Engin ve Dilan Polat'ın arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda çekilen video sosyal medyada yayınlandı. Engin Polat'ın 6 Eylül 2023'te paylaştığı videoda masada birinin "Ankara'da Ayhan Bora Kaplan var" dediği anlar kayda geçiyor. Sesin sahibinin Engin Polat olduğu iddia edildi.