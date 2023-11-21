Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.976,03 %0,37
        DOLAR 28,8025 %0,11
        EURO 31,5701 %0,26
        ALTIN 1.841,36 %0,79
        FAİZ 40,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,86 %0,94
        BITCOIN 37.399,00 %-0,07
        GBP/TRY 36,1174 %0,30
        EUR/USD 1,0949 %0,06
        BRENT 81,60 %-0,87
        ÇEYREK ALTIN 3.010,62 %0,79
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Merkez Bankası'yla BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        AİLE VE GENÇLİK FONU

        "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."

        İLK EV ALACAKLARA KREDİ KONUSU

        "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Habertürk Anasayfa