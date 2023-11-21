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Doğudan batıya hafta sonu tüm yurdu vuran sağanak ve fırtına Batman'da bir babaannne ile 3 torununun, Diyarbakır'da ise bir vatandaşın sele kapılarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Zonguldak'ta sele kapılan araçta da 3 kişi yaşamını yitirdi.

KURU YÜK GEMİSİ BATMIŞTI Fırtına, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında ise Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin mendireğe çarpıp batmasına neden olmuştu.

KAYIP DENİZCİLER ARANIYOR 12 mürettebatından, gemide aşçı olarak çalışan 62 yaşındaki Metin Usta'nın cansız bedeni balıkçı kayıklarının arasında bulunurken, diğer 11 denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

HAVADAN ARAMAYA İHA İLE DESTEK Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye attı.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR" İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM" Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

İŞTE ARANAN 11 MÜRETTEBAT Gemide Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, ve Yağcı Ömer Hebip'in olduğu öğrenildi.