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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlıkların son durumu! Fred, Djiku, Serdar Aziz... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin sakatları ne zaman dönüyor? Fred'den müjde var!

        Adana Demirspor deplasmanında berabere kalsa da liderliği geri alan Fenerbahçe'de gözler milli arada sakat oyunculara döndü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri aktardı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 21.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:19
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        Fred'den müjde!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken gözler de sakatlığı bulunan oyunculara döndü.

        Milli ara öncesinde konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalsa da bıraktığı 2 puana rağmen liderliği Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe'ye Fred'den müjde geldi.

        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda sarı-lacivertli takıma dair son durumu paylaşan Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fred'in Fatih Karagümrük maçında kadroda olmasını beklediğini aktardı. Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle:

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        Fred muhtemelen bu hafta muhtemelen dönecek. Adana Demirspor maçında oynamak için kendini zorladığı için ufak bir ağrısı olabilir ama Fatih Karagümrük maçı kadrosunda muhtemelen göreceğiz.

        "DJIKU İÇİN SİVASSPOR MAÇINI BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

        "Djiku'da kırık var. Normalde bu sakatlığın daha uzun sürmesi gerekirken süreç daha iyi gidiyor ama Djiku için Sivasspor maçını beklemek doğru olacak."

        "SERDAR AZİZ'İ KADRODA GÖRMEK SÜRPRİZ OLMAZ"

        King, Emre Mor, Cengiz Ünder döndü. Becao'yu daha uzun beklemek gerekecek. Serdar Aziz'i maç kadrosunda görürsek şaşırmayalım.

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