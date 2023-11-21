Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol derbisindeki gol gündem oldu! Metin Tekin'i hatırlattı
Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın uzatmalardaki golü ise gündem oldu.
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Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
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Sarı-Lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Yağmur Uraz (2) kaydederken, Siyah-Beyazlılara Esra Manya ve Halilaj'ın sayıları yetmedi.
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Mücadeleye ise Halilaj'ın 90+5'te attığı gol damga vurdu.
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Fenerbahçe kalecisi Göknur Güleryüz degaj yapmak için topu elinde tutarken Kosovalı futbolcu, meşin yuvarlağı kafayla vurarak önüne aldı, ardından da şutunu çekip ağları sarstı.
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METİN TEKİN'İ HATIRLATTI
Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da hakem golü geçerli saydı.
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Bu an, akıllara Beşiktaş efsanesi Metin Tekin'i getirdi.
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Sarı Fırtına lakaplı Tekin, 1985- 86 sezonunda Orduspor ile oynadıkları karşılaşmada topu kaleciden kafa ile almış, ardından da Kovacevic şutunu çekerek golü bulmuştu.
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Beşiktaş o karşılaşmayı 5-1 galip bitirmişti.
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