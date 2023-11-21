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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol derbisindeki gol sosyal medyada gündem oldu! Metin Tekin'i hatırlattı - Beşiktaş Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol derbisindeki gol gündem oldu! Metin Tekin'i hatırlattı

        Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın uzatmalardaki golü ise gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:29
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        • 1

          Turkcelll Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

        • 2

          Sarı-Lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Yağmur Uraz (2) kaydederken, Siyah-Beyazlılara Esra Manya ve Halilaj'ın sayıları yetmedi.

        • 3

          Mücadeleye ise Halilaj'ın 90+5'te attığı gol damga vurdu.

        • 4

          Fenerbahçe kalecisi Göknur Güleryüz degaj yapmak için topu elinde tutarken Kosovalı futbolcu, meşin yuvarlağı kafayla vurarak önüne aldı, ardından da şutunu çekip ağları sarstı.

        • 5

          METİN TEKİN'İ HATIRLATTI

          Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunsa da hakem golü geçerli saydı.

        • 6

          Bu an, akıllara Beşiktaş efsanesi Metin Tekin'i getirdi.

        • 7

          Sarı Fırtına lakaplı Tekin, 1985- 86 sezonunda Orduspor ile oynadıkları karşılaşmada topu kaleciden kafa ile almış, ardından da Kovacevic şutunu çekerek golü bulmuştu.

        • 8

          Beşiktaş o karşılaşmayı 5-1 galip bitirmişti.

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        Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç
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