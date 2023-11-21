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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Yeniden yargılama kararında flaş gelişme! - Güncel Kayseri haberleri

        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!

        Kayseri'de, eski sevgilisi 19 yaşındaki Şeyda Kocaoğlu'nu takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan aynı yaştaki Enes Satılmış'a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yargılamada 'müebbet'e çıktı. Karar sonrası Şeyda Kocaoğlu'nun babası Serkan Kocaoğlu, "Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:55
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        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
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        Kayseri'de kaza, geçen yıl 13 Eylül'de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Satılmış (19) yönetimindeki otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun (19) kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        ŞEYDA 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre kazada sürücüler Şeyda Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu'nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış'ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

        8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        KARAR BOZULDU

        Kocaoğlu'nun şikayetçi ailesinin avukatları Bengü Bilgin ve Ayşegül Kocaoğlu'nun itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi. Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        YENİDEN YARGILANDI

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda Şeyda Kocaoğlu'nun şikayetçi babası Serkan Kocaoğlu ve avukatları hazır bulundu.

        TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

        Sanık Satılmış, "Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeridimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bugüne kadar kılına dahi zarar vermedim. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. 1 yıldır eğitimimden geri kaldım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "KAZA DEĞİL, CİNAYET"

        Serkan Kocaoğlu ise "Bu olay bir trafik kazası değildir. Bu bir cinayettir. Evet kızım kendisini seviyordu. Sanık, kızımı tehdit etmiştir. Kızımın ehliyeti varken, sanığın olay tarihinde ehliyeti yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

        SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış'ı, 'Olası kastla kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından takdiri indirim uygulanarak cezası müebbede düştü. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

        "ADALET YERİNİ BULDU"

        Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan baba Serkan Kocaoğlu, "Bu bir cinayettir. Kadın cinayeti nasılsa, benim kızımın trafik kazası da öyle bir cinayetti. Onun için uzun bir zaman avukatlarımızla hukuk mücadelesi verdik. Sonunda hak ettiği cezayı aldı. Yüce adalete teşekkür ediyorum. Bu karar benim yüreğime su serpmiyor. Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu. Kızım bu şahıs ile sevgiliydi, ayrıldı. Saplantılı olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Araba ile sıkıştırıp bu kaza meydana geldi" diye konuştu.

        "KADIN CİNAYETLERİ İÇİN EMSAL OLABİLİR"

        Avukat Bengü Bilgin ise "Sanığın çelişkili ifadeleri vardı. İlk ifadeleri ile son ifadeleri farklıydı. Bu karar kadın cinayetleri arasında bir emsal olabilir. Çünkü günümüzde kadın cinayetleri silahla vurularak, camdan atılarak ve yakılarak oluyor. Bu da kadın cinayetinin başka bir türü olarak emsal olabilir. Yüreğimizin bir tarafı mutlu, bir tarafımız hiçbir zaman iyileşmeyecek. İçimiz ve vicdanımız çok rahat. Adalete güvendik ve karşılığını aldık" dedi.

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