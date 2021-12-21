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Kur Korumalı TL Mevduat hesabı özel ve kamu hangi bankalarda var?

Kur Korumalı TL Mevduat hesabı hangi bankalarda var, kamu bankaları ve özel bankalarda var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat programıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. 20 Aralık akşam saatlerinde açıklanan yeni mevudat paketi ekonomi dünyasının gündemine oturmuş, açıklandığı saatten itibaren döviz ve altın fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı hangi bankalardan yapılacak, kamu bankaları ve özel bankalarda var mı?

21.12.2021 - 15:18 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 20 Aralık Pazartesi akşam saatlerinden beri Türkiyenin en çok konuştuğu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kur Korumalı TL Mevduatı programı oldu. Vatandaşlar sabahtan beri Kur Korumalı Mevduat hesaplarının hangi bankalardan ve nasıl açılabileceğini araştırıyor. 2022 Asgari ücret zamm ve Aralık ayı politika faizinin açıklandığı 16 Aralık gününden itibaren yükselişi hızlanan Dolar ve Euro kuru dün rekor üzerine rekor kırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Aralık Salı günü Kur Korumalı TL Mevduatı hakkında merak edilenleri, programın tüm detaylarını ve programın devreye alındığını açıkladı. İşte Kur Korumalı TL Mevduat hesapları ve program haklkında merak edilenler... 

  • KUR KORUMALI TL VEDALİ MEVDUAT NEDİR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre; Birikimlerini mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdakları oynaklık karşısında maüğdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. 

  • HANGİ KUR YÜKSEKSE O GEÇERLİ OLACAK

    Kur Korulamlı TL Mevduatı hesapları gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

    Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

     

  • Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

    Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak.

  • KUR KORUMALI TL MEVDUATI HESAPLARI HANGİ BANKALARDAN AÇILACAK?

    Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

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