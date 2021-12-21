20 Aralık Pazartesi akşam saatlerinden beri Türkiyenin en çok konuştuğu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kur Korumalı TL Mevduatı programı oldu. Vatandaşlar sabahtan beri Kur Korumalı Mevduat hesaplarının hangi bankalardan ve nasıl açılabileceğini araştırıyor. 2022 Asgari ücret zamm ve Aralık ayı politika faizinin açıklandığı 16 Aralık gününden itibaren yükselişi hızlanan Dolar ve Euro kuru dün rekor üzerine rekor kırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Aralık Salı günü Kur Korumalı TL Mevduatı hakkında merak edilenleri, programın tüm detaylarını ve programın devreye alındığını açıkladı. İşte Kur Korumalı TL Mevduat hesapları ve program haklkında merak edilenler...