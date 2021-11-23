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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3.5 milyar TL olduğunu bildirdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL bugün 13.47 ile yeni tarihi zirvesini gördü.