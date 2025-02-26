Avrupa’nın motosiklet arenasındaki liderlerinden KTM, bir süredir hayatta kalma mücadelesi veriyor.

2 milyar Euro’yu aşan borcuyla kendi kendini yönetme sürecine giren şirket, kreditörlere kritik bir yeniden yapılandırma planı sunmuştu. Bu planın onaylandığı belirtilse de, kulislerde dolaşan haberler, Alman motosiklet üreticisi BMW Motorrad’ın KTM’yi satın almayı planladığını ve bu adımın Avusturya’da binlerce işi tehlikeye atabileceğini gösteriyor.

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oe24’ün haberine göre, BMW, KTM’nin üretimini Hindistan’a kaydırmayı ve Ar-Ge faaliyetlerini Münih’te toplamayı hedefliyor. Bu durumda, markanın Avusturya’daki kökleri tamamen kopabilir. Yapılacak oylama, yalnızca KTM’nin geleceğini değil, motosiklet dünyasının dengelerini de değiştirebilir.

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KTM'NİN MALİ KRİZİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI

KTM, geçen yıl kendi kendini yönetme sürecine girdi ve 2 milyar Euro’yu aşan borcunun %30’unu Mayıs sonuna kadar ödemek için dışarıdan 900 milyon Euro’ya varan yatırım sağladı. Şirket, bu finansal destekle operasyonlarını stabilize etmeyi ve bağımsızlığını korumayı amaçlıyor. Ancak kreditörler planı reddederse, iflas kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durum, BMW’nin KTM’yi satın alma ihtimalini güçlendiriyor. Motosiklet tutkunları ve Avusturyalı çalışanlar, oylamanın sonucunu büyük bir merakla bekliyor.

BMW’NİN PLANI HİNDİSTAN’DA ÜRETİM, MOTOGP’YE ADIM

Söylentilere göre, BMW Motorrad’ın KTM’yi satın alma stratejisi, markanın Avusturya’daki varlığını sona erdirmeyi öngörüyor. BMW, üretimi KTM’nin Bajaj Group ile mevcut ortaklığına dayanarak Hindistan’a taşımayı planlıyor. Ar-Ge faaliyetlerini ise Münih’te toplamak istiyor. Bu hamle, Avusturya’da 4.500 çalışanı işsiz bırakma riski taşıyor ve yerel ekonomiye yıllık 225 milyon Euro’dan fazla kayıp yaşatabilir. Ancak BMW’nin hedefi bunun ötesine uzanıyor. MotoGP’ye 2027’de girme planı yapan Alman devi, KTM’nin yarıştaki başarısını ve teknolojisini kullanarak bu hedefe ulaşmayı hızlandırmayı amaçlıyor. BMW’nin 2023’te Toprak Razgatlıoğlu ile WSBK şampiyonluğu kazanması ve Suzuki’nin MotoGP verilerini satın aldığına dair haberler, bu iddiayı destekliyor.

KREDİTÖRLERİN KARARI VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ Kreditörlerin bugün vereceği karar, KTM’nin kaderini belirleyecek. Eğer plan onaylanırsa, KTM mevcut sahipliğiyle yoluna devam edebilir ve mali toparlanma şansı elde edebilir. Ancak reddedilmesi halinde, iflasın eşiğine gelen şirket BMW’nin eline geçebilir. BMW Motorrad’a yorum için ulaşıldı, ancak henüz resmi bir yanıt alınamadı. KTM, MotoGP pilotları Brad Binder ve Pedro Acosta ile 2025 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanırken, markanın Avusturya’daki mirasının yok olma ihtimali çalışanlar ve hayranlar arasında endişe yaratıyor. MOTOSİKLET DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR BMW’nin KTM’yi satın alması, sadece bir fabrikanın yer değiştirmesiyle sınırlı kalmayacak. Bu adım, motosiklet endüstrisinde güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. KTM’nin Avusturya’daki efsanevi statüsü tehlikeye girse de, BMW’nin MotoGP’ye girişi yarış dünyasında yeni bir rekabet dalgası başlatabilir. Bugün alınacak karar, hem yerel ekonomi hem de küresel motosiklet sahnesi için tarihi bir dönüm noktası olacak. Tüm gözler, kreditörlerin masasından çıkacak sonuca çevrildi.