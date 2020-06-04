Kredi paketinde özel bankalar olacak mı

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye aldı. Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri için ise 2 Haziran tarihinden itibaren bankaların şubelerinden başvuru yapılabilecek. Paketler arasında tatil destek kredileri de yer alıyor. Yapı Kredi, Finansbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank gibi özel bankalar kredi paketi çıkartacak mı? Sorusu da merak ediliyor. Şu an için resmi bir açıklama gelmedi.

Kamu bankalarının dün açıkladığı dörtlü finansman paketine kamu katılım finans kuruluşları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da eklendi. Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0.49-0.69 finansman oranıyla, ikinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0.82 finansman oranıyla taşıt finansmanı sunulacak. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman verilecek. Anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman sağlanacak

1- KONUT FİNANSMANI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar finansman kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

2- TAŞIT FİNANSMANI PAKETİ

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır.

B. İkinci El Taşıt Finansmanı

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecektir.

1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.

3- SOSYAL HAYATI DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

A. Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

B. Faturalı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.

Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.

4- TATİL DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı finansmanın oranı aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

(*)1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafından ödenecek olup, müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28’dir.

Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.

Diğer taraftan;

Kurumlardan yapılan açıklamada "Bireysel ihtiyaç Finansman Paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılmış olup, söz konusu finansman başvuruları sona ermiştir." ifadeleri yer aldı.