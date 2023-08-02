Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK tarafından kredi kartıyla yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenleme sonrası kamuoyunda "Kredi kartlarına taksit kalktı mı?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...