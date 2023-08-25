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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Kredi kartı azami faiz oranları arttı - Para Haberleri

        Kredi kartı azami faiz oranları arttı

        Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran da yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 13:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:37
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        Kredi kartı azami faiz oranları arttı
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gösterge faizi 750 baz puanlık artışla yüzde 25’e yükseltmesinin ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran yükseltildi.

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        TCMB sitesinde yer alan bilgilere göre 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere referans oran, yüzde 1.58’den yüzde 2.26’ya çıkarıldı. Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2.13’ten yüzde 2.81’e yükseldi.

        Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.43'ten yüzde 3.11'e çıktı. Ağustosta yüzde 2.89 olan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3.57’ye çekildi.

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