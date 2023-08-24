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        Haberler Ekonomi Para SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kuru sert düştü - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 750 baz puanlık faiz artırımına gitti. Piyasa beklentisi 250 baz puanlık bir faiz artırım kararı gelmesi yönündeydi. PPK karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri yer aldı. Karar öncesi 27.21 seviyesinde işlem göre dolar/TL kararın ardından 26.66'ya geriledi. Ardından 26.80'in üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:33
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti.

        PPK, haziran toplantısında 650, temmuz toplantısında ise 250 baz puanlık faiz artırım kararları almıştı.

        PPK karar metninde Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

        ENFLASYON ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

        Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir" denildi.

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        Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        TL MEVDUAT PAYININ ARTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

        Karar metninde ayrıca Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği vurgulandı. Kurulun, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarını almaya devam edeceği belirtildi.

        DOLARDA SERT GERİLEME

        Karar öncesinde dolar/TL 27.21 seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından ise kurda hızlı bir düşüş yaşandı. 14.15 itibarıyla dolar/TL 26.67'ye geriledi. Daha sonra ise 26.80'in üzerine tırmandı.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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