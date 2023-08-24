Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz artırımı sonrası "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" açıklamasında bulundu
Giriş: 24.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:43
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırımının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası bugün aldığı kararla 250 baz puanlık beklentiye karşın 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.