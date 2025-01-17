İETT otobüsü alev alev yandı
Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Giriş: 17.01.2025 - 01:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 01:14
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Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.
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Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı.
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Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.
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