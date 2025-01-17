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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü alev alev yandı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü alev alev yandı

        Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 01:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 01:14
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          Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

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          Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. 

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          Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.

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