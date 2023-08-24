Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Döviz Merkez kararı sonrası dolarda sert düşüş - Döviz Haberleri

        Merkez kararı sonrası dolarda sert düşüş

        Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 27.21'den işlem gören dolar/TL TSİ 15.50 itibarıyla 25.50'ye geriledi. Kurdaki günlük gerileme yüzde 6'yı aştı. Borsa İstanbul'da BIST bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 8'i buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 15:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Bankası 250 baz puanlık beklentiye karşın 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

        Kararın yanında karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadelerinin de yer alması kurda sert düşüş getirdi.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Dolar/TL güne 27.20'den başlamış saat 14.00'teki faiz kararı öncesinde ise 27.21'den işlem görüyordu.

        Kararın ardından ise sert bir düşüş yaşandı. TSİ 15.50 itibarıyla dolar/TL günlük yüzde 6.2'lik düşüşle 25.50'ye geriledi.

        Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık risk primi de 415'ten 398'e geriledi.

        DOLAR

        $
        25,6194 -5,77
        • Alış: 25,6121
        • Satış: 25,6267
        Son Güncellenme Tarihi:

        BORSADA BANKA HİSSELERİ COŞTU

        Borsa İstanbul'da ise faiz kararının ardından banka hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. BIST bankacılık endeksindeki günlük yükseliş yüzde 8'i aştı.

        Bankalardaki bu yükselişe rağmen BIST 100 endeksindeki yükseliş TSİ 15.50 itibarıyla yüzde 0.7 ile sınırlı kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Habertürk Anasayfa