KPSS sınav ve başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans oturumları her yıl uygulanmaktadır. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2024 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki KPSS ne zaman? KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024