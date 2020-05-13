Koronavirüs ile 5 milyon kart internetle tanıştı - Haberler

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2020 yılı nisan ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, nisan ayı sonunda Türkiye’de toplam 241 milyon kart bulunurken, bunların 71 milyon adedi kredi kartı, 170 milyon adedi ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor.

Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2019 Nisan 2020 Nisan Değişim Banka Kartı 152,9 170 %11 Kredi Kartı 67,2 71,1 %6 Toplam 220,1 241,1 %10

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 67,8 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56,8 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

KREDİ KARTI HARCAMALARI YÜZDE 14 DÜŞTÜ

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 oranında azalış gerçekleşti.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Nisan 2020 Nisan Değişim Banka Kartı 10,1 11 %9 Kredi Kartı 65,9 56,8 -%14 Toplam 76 67,8 -%11

HER 4 TL KARTLI ÖDEMENİN 1 TL’Sİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİ

Koronavirüse karşı mücadele ile kapsamında milyonların eve kapandığı bu dönemde internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Diğer bir deyişle nisan ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Nisan 2020 Nisan Değişim İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı 14,2 16 %13 Toplam Kartlı Ödemeler İçindeki Payı %18 %24

Ödemelerini internetten yapmayı tercih eden kart kullanıcı sayısı da artışını sürdürdü. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü.

Bir önceki ay da 3 milyon adet kartın ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, pandemi döneminde 5 milyon kartın internetten ödemeler ile tanıştığı görüldü.

İNTERNETTEN YAPILAN MARKET VE GIDA HARCAMALARI ÜÇE KATLANDI

Nisan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor.

Market-gıda sektörünü yüzde 122 artışla elektronik eşya, yüzde 87 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 62 artışla giyim ve yüzde 20 artışla sağlık/kozmetik sektörleri takip etti.

En Fazla İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı Artışı Görülen Sektörler

İnternetten Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2019 Nisan 2020 Nisan Değişim Market-Gıda 736 2.359 %220 Elektronik Eşya 1.698 3.768 %122 Mobilya ve Dekorasyon 269 502 %87 Giyim ve Aksesuar 821 1.331 %62 Sağlık/Kozmetik 301 361 %20



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