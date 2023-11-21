Rusya, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcıyı arananlar listesine ekledi
Rusya, 2016 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Susana Jamaladinova'yı arananlar listesine ekledi
Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Rusya, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcıyı arananlar listesine aldı.
Raporlarda, İçişleri Bakanlığı veri tabanında şarkıcı Susana Jamaladinova'nın Rus ordusu hakkında "yalan bilgiler yaymakla" suçlandığı belirtildi.
Muhalefet ve insan hakları konularını ele alan bağımsız haber sitesi Mediazona, Jamaladinova'nın geçen yıl kabul edilen Rus ordusu ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar hakkında sözde sahte bilgi yaymanın suç sayıldığı yasa kapsamında suçlandığı bildirdi.
Sahne adı Jamala olan Jamaladinova, Kırım Tatarı. 2016 Eurovision yarışmasını, Sovyetler Birliği'nin Kırım Tatarlarını sürgün ettiği yıla gönderme yapan "1944" şarkısıyla kazandı.
Rusya, "1944"ün Eurovision'daki siyasi ifade kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto etmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.