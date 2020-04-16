16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siber suçlular, koronavirüs günlerinde kendilerine fayda çıkarmak için yaratıcı dolandırıcılıklar kurgulamayı sürdürüyor. Kısa süre önce Türkiye’deki e-devlet kullanıcılarını hedef alan bir oltalama çabasını tespit eden siber güvenlik kuruluşu Eset, yine Türkiye’yi hedef alan bir bankacılık truva atını belirledi.
Eset Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’nun tespitine göre, bu bankacılık truva atı, Android sistemli telefonlar için hazırlanan Covid-19 izleme haritalarında gizleniyor. “Cerberus” olarak adlandırılan bu kötü amaçlı yazılım ‘Coronavirüs Taşıyıcı Haritası‘, ‘coronaharitasi‘, ‘coronaharitasicanli‘ gibi sıcak gündeme hitap eden ama aslında sahte olan site ve uygulamalarda yer alıyor.
Cerberus aslında yeni bir zararlı da değil. ESET, çeşitli yeteneklere sahip bu zararlıyı daha 2019 yılında “Android/Spy.Cerberus.A 3/3“ koduyla tanımlamış.
NASIL ÇALIŞIYOR?
İnternette gezinirken kullanıcının karşısına koronavirüs taşıyıcı haritaları ile ilgili uygulamalara yönelik linkler veya reklam bağlantıları geliyor. Bu bağlantılarda Google Play’e yönlendirildiği belirtilse de aslında başka bir site üzerinden sahte bir uygulama indirtilmeye çalışılıyor.
İndirdikten sonra uygulama, çalışabilmek için kullanıcıdan çeşitli yetkiler talep ediyor. Bu yetkilerin içinde ekran görüntüsünün iletilmesi izni de var.
Lukas Stefanko, sözkonusu güvenlik sorunu ile ilgili olarak Twitter üzerinden şu videoyu paylaştı:
— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) April 14, 2020
FİNANSAL İŞLEMDE SİBER SUÇLUYA UYARI GÖNDERİYOR
Sahte uygulama, bir uyarıcı mekanizması da içeriyor. Kullanıcı, bir bankacılık uygulamasına girdiğinde veya kredi kartı ile işlem yapmaya kalkıştığında Cerberus zararlısı, siber hırsıza finansal bir hareket olduğuna dair uyarı iletiyor.
Bu nedenle siber suçlu, finansal işlem yapan kişiyle kişi ile aynı anda harekete geçiyor, ekran görüntüsü alabildiği için de, telefona gelen doğrulama SMS mesajını görüp, hızlıca harekete geçebiliyor.
NASIL KORUNMALI?
ESET kullanıcılarının bu zararlıya karşı koruma altında olduğunu aktaran Kıdemli Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, bu tür oltalama çabalarının ağına düşmemek için şu önerilerde bulunuyor:
- Merak ettiğiniz konularla ilgili karşınıza çıkan her linke tıklamayın. Koronavirüs konulu oltalama çabalarının çok arttığı şu dönemde, cazip teklif ve yönlendirmelerle ilgili ekstra temkinli olun.
- Uygulamaların erişim isteklerine daha dikkatle bakmaya çalışın, aralarında ilgisiz görünen izin talepleri varsa, en iyisi uzak durun.
- Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.
- Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.
- Google Play veya diğer saygın uygulama mağazalarına bağlı kalın. Bu mağazalar zararlı uygulamalardan tamamen arınmış olmayabilir, ancak çok daha güvenlidirler.
- İşletim sisteminizin güncel olmasına dikkat edin. Güncel ve proaktif bir antivirüs, internet güvenliği ve mobil güvenlik çözümü kullanın.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!