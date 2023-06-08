Körfez'den gelen turist sayısında artış

AA

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, turizm açısından en istikrarlı büyüyen turizm pazarlarımızın başında yer alarak güçlü bir toparlama yakaladı.

Bu yıl ilk 4 ayda Suudi Arabistan’daki güçlü dönüşün de etkisiyle bölgeden gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1 milyon 22 bine ulaştı.

Ortadoğu ve Körfez pazarından 2023 yılında ülkemize gelecek turist sayısında artış trendinin sürmesi bekleniyor. Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye, Ortadoğu ve Körfez bölgesinden 2023 yılında yüzde 20 artışla 6 milyon ziyaretçiye ulaşmayı amaçlıyor.

TÜROB, Dubai’de kısa bir süre önce gerçekleştirilen Ortadoğu’nun en önemli turizm organizasyonu ATM Turizm Fuarı sonrasında bir sonuç raporu hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bölgeden rezervasyonlarda, haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte hızlı artışlar kaydedileceğini belirtti.

Eresin, şunları kaydetti:

"Bölgeden talep oldukça iyi. Özellikle haziran ayının ikinci haftasında bu bölgede okulların tatile girmesiyle çok güçlü bir talep bekliyoruz. Bu pazarlarda geçen yıla göre yüzde 20 civarında artış bekliyoruz. Bölgeden ziyaretler haziran-ekim döneminde yoğunlaşacak. İstanbul ana destinasyon olmak üzere Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Muğla (Bodrum), Ordu ve Samsun’un en çok tercih edilecek illerimiz olması bekleniyor."

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