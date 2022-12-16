Konut kredisi kampanyasında geri sayım!

TOKİ eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ardından yürürlüğe girmesi beklenen orta gelirli için kredili konut kampanyasında geri sayıma geçildi.

Konut satışları, yüksek fiyat ve yüksek faiz nedeniyle son dönemde dibe vurdu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; satışlar, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azaldı. Üreticiler ve ev almak isteyen vatandaşlar kredi kampanyasını dört gözle bekliyor.

BAKAN KURUM: KAMPANYADA SONA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta başında yaptığı açıklamada orta gelirlilerin konut sahibi olması adına hayata geçecek kampanya için çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu.

Kurum, kampanyanın amacına ulaşması için çalıştıklarını belirterek, yaptıkları işin bir karşılığı olması ve kampanyanın konut fiyatlarını etkilemesini istemediklerini ifade etti. Bakan Kurum, kampanyada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dirsek teması halinde çalışıldığını kaydederek, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini dile getirdi. Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir mevcuttaki konut stoğu ile bu kampanya yapılamayız” dedi.

BAKAN NEBATİ: 'GERÇEK MORTGAGE' KONUSUNDA HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde 'Nasıl Bir Ekonomi'ye verdiği demeçte, kredi kampanyasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Kredi vadesinin 15 yıl düzeyinde olabileceğini belirten Bakan Nebati, "Sektör temsilcileri ile konuştuk. Tabii, onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0.65-0.99 düzeyine inmesi. Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” konusunda hazırlıklarımız var. Orta direğin konut sahibi olma hayalini bu modelle gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak" diye konuşmuştu.

FAİZ ORANLARI NASIL OLACAK?

İnşaat geliştiricileri, bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerde konut kredisi kampanyası hakkında beklentilerini iletti. Konuyla ilgili açıklama yapan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, beklentilerini şöyle ifade etmişti: "Bu ay çıkması beklenen kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Sektörümüz değeri 4 milyon TL'ye kadar olan konutlarda yüzde 0,69, 4-15 milyon TL arasında yüzde 0,90 ve üzerindekilere ise yüzde 1,2 faiz uygulanmasını talep etti. Bu talebin kabul görmesiyle durgunluk aşamasındaki sektörün canlanacağını düşünüyorum."

Sektörde ayrıca kredi ödeme süresinin 15 yıla kadar uzatılması, kirada yaşayan vatandaşların binaların yapılacağı 2-3 yıllık süreçte hem kira hem de kredi borcunu ödeyebilmelerini kolaylaştırmak adına, ilk yıllarda daha düşük sonraki yıllarda daha yüksek taksitler olabileceği konuşuluyor.

"SEKTÖR KAMPANYAYA KİLİTLENDİ"

GYODER BAŞKANI MEHMET KALYONCU

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, bütün sektörün kredi kampanyasına kilitlendiğini belirterek, "Konut satın alıcısı ihtiyaçlarını buraya endekslenmiş olduğu için özellikle son aylarda çok düşük bir konut satış grafiği gördük. İnsanların aklında 'bir fırsat gelecek ve bugün ben konut alırsam o fırsatı kaçırabilirim' şeklinde bir düşünce var" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ KONUT ALACAKLARI BİRİNCİ EL KONUTLA BULUŞTURMAK AMAÇLANIYOR"

Bakanlıkların yaptığı çalışmalarda birinci el konutu ilk defa konut sahibi olacak vatandaşlarla buluşturmayı isteyen bir kampanya bulunduğu yönünde duyumları olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Yatırım amaçlı, lüks konut finanse etme amaçlı bir çalışma olmadığını görüyoruz, esas olan gerçekten konut ihtiyacı olan kişilerin konutu almasını kolaylaştıracak bir fonlama. Açıkçası sosyal adaleti sağlayan ve olması gereken budur diye düşünüyoruz" dedi.

"EKİM AYINDA BEKLENİYORDU, ARALIK AYINA UZADI"

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, kampanyanın yatırımcılar için değil konut ihtiyacı olan vatandaşlar için getirileceğini ekleyip, "Yatırım amaçlı konut alan kişilerin, aynı imkanlara sahip olmasını, şu an böylesine geçtiğimiz bir dönemde biz de doğru bulmuyoruz. Gördüğümüz kadarıyla hükümet tarafında da çalışmalar, buradaki aslında dengeyi oturtmak amaçlı olduğundan ekim ayında beklenilen bu paket aralık ayına kadar uzamış durumda" sözlerini kullandı.

"İSTANBUL'DA UYGULANMASI DİĞER ŞEHİRLERE GÖRE DAHA ZOR"

Kalyoncu, faiz oranı beklentisiyle ilgili, "Burada muhakkak ki insanların gelir düzeylerine göre ödeyebilecekleri faiz oranları kurgulanmıştır. Bu çok basit yapılabilecek bir hesap. O noktada orta gelir seviyesindeki kişilerin erişebileceği bir imkan olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki İstanbul'un ve İstanbul dışındaki şehirlerin bu noktadaki durumu farklı. Çünkü İstanbul'daki konut fiyatı birçok yerin 2 katına yakın. O açıdan bunun İstanbul'da çalışması başka yerde çalışmasına göre daha zor. Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerin çalışmada ayrı bir kategoride ele alınması da olabilir diye düşünüyoruz ki, İstanbul'daki kişilerde bu imkanlarda konut ihtiyacını karşılayabilirsin" diye konuştu.

Mehmet Kalyoncu, "Sektörü canlandıracağını düşünüyoruz. Çünkü duyduklarımız birinci el piyasasını destekleyen bir kredi genişlemesinin olacağı yönünde, buradan üretecekleri kaynakla tekrardan konut geliştirecek firmaların projelerinde bu fonlamanın olması muhakkak ki üretimi de destekleyecektir" diyerek geliştiriciler açısından da kampanyanın faydalı olacağını belirtti.