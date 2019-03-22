Koç Holding’in 55'inci Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2018 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında, gerek yerel gerekse de global etkenler dolayısıyla 2018’de Türkiye ekonomisinin birbiriyle taban tabana zıt iki dönem geçirdiğini belirtti.

Koç, "Yılın ilk yarısında güçlü iç talep, ihracattaki kuvvetli artış ve kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının desteğiyle büyüme yüzde 6.2’ye ulaşırken, yılın ikinci yarısında ekonomi önemli ölçüde yavaşladı. Finansal piyasalarda Ağustos ayında yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığı, şirketler kesiminin bilançolarını olumsuz etkiledi. Hükümet’in aldığı tedbirler ekonomideki bazı sıkıntıları hafifletse de, 2018’deki büyümenin 2009’dan beri en düşük seviyelerden birine gerilemiş olduğu görülüyor” dedi.

'YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

“Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 2018 yılını 90 yılı aşan tecrübemiz ve sağlam altyapımız sayesinde başarılı bir performansla tamamladık” diyerek sözlerini sürdüren Rahmi M. Koç, "Çeşitlendirilmiş portföy yapımız, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, risk politikalarımız ve etkin yönetimimiz sayesinde finansal yapımızı koruduk. Ülkemizin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına hep inandık ve bu dönemde de uzun vadeli bakış açımızla yatırımlarımıza devam ettik. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 37 milyar TL’ye ulaşan kombine yatırımlarımızın yanı sıra, bankamızın Türkiye’de son 10 yılın en büyüklerinden olan 4.1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına katıldık. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle mevcut işlerimiz dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiriyor ve yarattığımız değeri daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında dünyanın önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, "Dijital teknolojiler üretim, dağıtım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitimi önemli ölçüde değiştiriyor ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunuyor. Diğer yandan teknolojinin getirdiği yıkıcı değişim nedeniyle, son derece karmaşık küresel problemlerle karşı karşıyayız. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü etkin kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz sahibi olabilecek. Böyle bir çağda ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesi ve yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamın yaratılması kritik önem kazanıyor. Koç Topluluğu olarak, 90 yılı aşkın tarihimiz boyunca ülkemizde sanayi, teknoloji, inovasyon ve küreselleşme gibi pek çok alanda öncü rol üstlendik. Aynı şekilde ülkemizin dijital dönüşümüne de öncülük edeceğimize, rekabetçiliğimizi ve liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum" dedi.

Koç Topluluğu’nun her zaman kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Ömer M. Koç, "Tedbiri elden bırakmadan, yarınlar için çalışıyor, yatırım yapıyor ve şirketlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Etkin risk yönetimi ve finansal sağlamlık ile birlikte, marka değeri, teknoloji gücü, sosyal yatırımlar ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın kalıcı memnuniyeti gibi önemli unsurları bir bütün olarak ele alıyoruz. Ülkemizin toplumsal kalkınması için elimizi taşın altına koymayı, örnek kurumlar yaratmayı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hissettiğimiz vazife duygusunun bir parçası ve kanıtı. Bu çalışmalarımızla itibarımızı sağlamlaştırmakla birlikte, ne mutlu ki ülkemize de büyük bir katma değer sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

'HEDEFLERİMİZİ AŞTIK'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, dünyanın içinden geçmekte olduğu dönüşümün hızı ve geniş etki alanı nedeniyle yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Çakıroğlu, “Öyle görünüyor ki, küresel çapta politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında yeni bir yapı kuruluyor. Bu yapının oluşturulmasında özel sektörün rolünün daha da önem kazanacağına inanıyorum. Bu ortamda, topluluk olarak, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor" diye konuştu.

"2018 yılında küresel piyasalarda ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, "Böylelikle güçlü finansal pozisyonumuzu koruduk. Dengeli portföy yapımız, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında topluluğumuzun dirençli durmasını sağlayan önemli unsurlardan biri oldu. Bu faaliyet ortamı içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık” dedi.

PİYASA DEĞERİ 36 MİLYAR TL

Koç Holding'in Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında holdingin kombine gelirleri yüzde 41 artış ile 306.3 milyar TL'ye yükseldi. Kombine faaliyet kârı da yüzde 46 artış ile 23.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide net kâr ise yüzde 13 yükselerek 5.5 milyar TL’ye ulaştı.

2018 yılında yapılan 9 milyar TL kombine yatırım ile son 5 senelik toplam yatırım tutarının 37 milyar TL’ye ulaştığı vurgulanırken, en fazla yatırımın otomotiv sektöründe gerçekleştirildiği ve onu da dayanıklı tüketim sektörünün izlediği bildirildi.

Geçe yıl 1.8 milyar TL Ar-Ge yatırımı yapan Koç Topluluğu'nun, Türkiye’de özel sektör Ar-Ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 11’ini oluşturduğu bilgisi de Faaliyet Raporu’nda yer aldı.

Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, 2018 yılında dolar bazında yüzde 11 artarken, yurt dışı gelirlerin toplam kombine gelirlerin içindeki payının da yüzde 31 seviyesinde olduğu kaydedildi. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirlerin, toplam kombine gelirlerin ise yaklaşık yüzde 55’ini oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Topluluğun kombine cirosunun Türkiye’nin GSYH’sine oranının yüzde 8 seviyesinde olduğu da raporda açıklanırken, ihracatın ise Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğu bildirildi. Bu kapsamda, Koç Topluluğu'nun 145’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Net aktif değerinin yaklaşık yüzde 85’i halka açık şirketlerden oluşan Koç Holding'in, 2018 yılsonu itibarıyla bu şirketlerin toplam piyasa değerinin Borsa İstanbul’un yüzde 16’sını oluşturduğu kaydedilirken, 2018 yılsonu itibarıyla holdingin 36 milyar TL piyasa değerine sahip olduğu bildirildi. Koç Holding hissesinin halka açık kısmındaki yabancı payının 2018 yılsonu itibarıyla yüzde 84 seviyesinde olduğu da raporda aktarıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Koç Holding 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

- Rahmi M. Koç Şeref Başkanı

- Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

- Ali Y. Koç Başkan Vekili

- Semahat S. Arsel Üye

- Caroline N. Koç Üye

- İpek Kıraç Üye

- Levent Çakıroğlu Üye

- Prof. Dr. John H. McArthur Üye

- Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye

- Dr. Kwok King Victor Fung Üye

- Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız Üye

- Jacques Albert Nasser Bağımsız Üye

- Anne Lauvergeon Bağımsız Üye

- Ömer Dinçkök Bağımsız Üye

- Emily K. Rafferty Bağımsız Üye