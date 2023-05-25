Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para KKM'de yükseliş yavaşladı

KKM'deki yükseliş yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. 18 Mayıs haftasında KKM'de 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. 12 Mayıs haftasında 143 milyar 631 milyon lira ile rekor düzeyde bir artış kaydedilmişti

Giriş: 25.05.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
KKM'de yükseliş yavaşladı
HABERTURK.COM

BDDK 18 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

18 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. Seçimden önce, yani, 12 Mayıs haftasında KKM'de 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşanmıştı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 19 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 19 haftada hesaplarda 1 trilyon 28 milyar 160 milyon liralık artış yaşandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı
Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı
Adana'daki yeni konteyner kentte yaşam başladı
Adana'daki yeni konteyner kentte yaşam başladı
CHP'li Çelik'ten sandık güvenliği açıklaması
CHP'li Çelik'ten sandık güvenliği açıklaması
Meteoroloji'den 1 bölge, 7 kent için kritik uyarı!
Meteoroloji'den 1 bölge, 7 kent için kritik uyarı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.