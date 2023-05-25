KKM'deki yükseliş yavaşladı

HABERTURK.COM

BDDK 18 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

18 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. Seçimden önce, yani, 12 Mayıs haftasında KKM'de 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşanmıştı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 19 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 19 haftada hesaplarda 1 trilyon 28 milyar 160 milyon liralık artış yaşandı.

ÖNERİLEN VİDEO