Kısıtlamaların uzatılması ikinci elde fiyatları nasıl etkileyecek?

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" önceki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ocak 2024'te sona erecek iki yönetmelik 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece, satın alınan sıfır kilometre araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el olarak satılması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçmesi tekrar önlenmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında arz ve talebi dengelediği, ayrıca tüketici lehine yönelik olumlu etkiler yarattığı kaydedildi.

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İkinci el araç sektörü temsilcileri de kararı Habertürk'e değerlendirdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FİYATLAR SUNİ YÜKSELMEYECEK'

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, Ticaret Bakanlığı’nın daha önce aldığı önlemlerle birlikte, fiyatların halihazırda dengeye geldiğini aktardı.

Gözelekli, "Bakanlık tarafından ikinci kez 6 aylığına uzatılan bu yasaklar, 2024 yılının ilk yarısında da fiyatların dengede devam etmesi anlamında olumlu bir etki yaratacaktır. Bu karardan bağımsız olarak piyasanın yavaş yavaş hareketlendiğini gözlemliyoruz. 2024’te bu hareketlenmenin devam edeceğini, kararın ise talepten çok fiyatların dengede kalması konusunda olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca birikmiş olan talebin de bu uygulamaların devam edeceğine olan güvence ile birlikte harekete geçeceğini, müşterilerin alım aşamasına geçmek konusunda daha rahat davranacağını öngörüyoruz" dedi.

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Bakanlığın aldığı kararlara bağlı olarak fiyatların kur ve enflasyon gibi endekslere oranla dengeye geldiğini kaydeden Serdıl Gözelekli, "Bu açıdan baktığımızda, bu dengenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu fiyat artışı olmayacak anlamına gelmiyor. İkinci el araç fiyatlarının enflasyon ve kur ile benzer şekilde hareket etmeye devam etmesi ve yatırım değerini koruması sürecektir. Öte yandan piyasada suni olarak yükseltilen fiyatları, bu düzenlemelerle birlikte, önümüzdeki dönemde görmeyeceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözelekli, otomobilin bir ihtiyaç olmakla birlikte farklı enstrümanlara göre de bir yatırım aracı olduğunun altını çizerek, "Birikimlerinizin enflasyona ve kura karşı belli bir konfora paralel olarak korunması önemli bir husus. Ancak alınan önlemlerle birlikte daha tahmin edilebilir ve istikrarlı bir otomotiv piyasasının ortaya çıkması, endüstrinin sağlığı açısından da çok önemli" dedi.

'AYAK ÜSTÜ ALIM SATIM YAPANLAR ENGELLENİYOR'

Habertürk'e özel değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da, ikinci el araç ticaretinin yan meslek olarak herkes tarafından yapılması ve yatırım aracı olarak görülmesi sebebiyle fiyatların fahiş oranda atmaya başladığını, bunun önüne geçmek amacıyla da Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışlarına “6 ay 6 bin kilometre sınırlaması” getirildiğini hatırlattı.

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Yönetmelik ilk çıktığında sadece motorlu araç satıcılarını kapsadığı için fiyat artışlarının önüne geçilemediğini kaydeden Erkoç, "Ayak üstü al-sat yapan fırsatçılar sebebiyle piyasa yükselmeye devam etmişti. Bakanlığımız tarafından Haziran ayında yapılan düzenlemeyle, sınırlamanın bireyleri de kapsaması ve yine aynı yönetmelikte yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici ya da distribütör tarafından tavsiye edilen güncel fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan sitelerinde satılmasının yasaklanması sonrası fiyat artışlarının önüne geçildi ve ikinci el araç piyasasında oluşan balon söndü" dedi.

Uygulama ilk çıktığında şahısları kapsamadığı için en çok zararı görenin motorlu araç satıcısı esnafın olduğunu da vurgulayan Erkoç, "Ancak şu an gerçek ihtiyaç sahipleri bayilerden gidip araçlarını alabiliyor, bu işi düzgün bir şekilde yapan, devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştırarak istihdama da ülke ekonomisine de katkı sağlayan 70 bini aşkın meslektaşlarımız ikinci el araçlarını satıyor. Piyasada manipülasyon yapan, meslek dışında araç alıp satanlara da ağır cezalar yazılıyor. Fiyatlardaki köpüğü söndüren, dengeye gelmesini sağlayan bu uygulamadan memnunuz. Uygulama ayak üstü alım satım yapanları engellediği için Temmuz 2024’e kadar uzatılması yerinde olmuştur" görüşünü paylaştı.

'HEM KURUN HEM DE FİYATLARIN YÜKSELECEĞİNİN SİNYALİ'

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise, tebliğ ile 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, otomobil fiyatları üzerinde enflasyon ve kur baskısının devam edeceği mesajının verildiğini vurguladı.

Karakaş, "6 ay 6 bin km’deki kararın uzatılmasıyla birlikte fiyatların dengelenmesi için içinde bulunduğumuz geçiş sürecinin devam edeceğini görüyoruz. 6 ayın sonunda tekrar bir değerlendirme 2024 yılı sonuna kadar bu kararın uzatılması da mümkündür.

Özetle hem kurun hem de enflasyonun otomobil fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceğinin sinyalini alıyoruz. Ticaret Bakanlığı da olası fiyat artışları atağını bir nebze hafifletmek adına böyle bir tedbir almış oldu" görüşünü paylaştı.