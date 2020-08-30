AA

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, temmuz itibarıyla 23,7 milyon olurken, Türkiye'de ortalama 4 kişiye bir araç düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 653 bin 515 aracın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında otomobil, traktör, minibüs ile otobüslerin trafiğe kayıtlı toplam araçlar içerisindeki oranı değişmedi. Kamyonet ve kamyonun oranı düşerken, motosikletlerin oranı ise arttı.

İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

İl bazında değerlendirildiğinde İstanbul, temmuz itibarıyla toplam 4 milyon 270 bin 702 ile en fazla aracın bulunduğu kent olurken, bunu 2 milyon 98 bin 257 ile Ankara, 1 milyon 461 bin 586 ile İzmir, 1 milyon 132 bin 697 ile Antalya ve 926 bin 188 ile Bursa izledi.

En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 103 ile Hakkari, 9 bin 514 ile Tunceli, 15 bin 670 ile Bayburt, 17 bin 335 ile Bingöl ve 19 bin 159 ile Ardahan oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranı ele alındığında Muğla ve Burdur'da her 2 kişiye bir araç düştü. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 517 bin 818 (yüzde 53),nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 136 bin 796 (yüzde 51) olarak belirlendi.

Antalya, 2 milyon 511 bin 700 nüfusa karşılık 1 milyon 132 bin 697 (yüzde 45) taşıtla bu kentleri takip etti. Çanakkale, Aydın ve Manisa bu anlamda öne çıkan diğer iller olarak dikkati çekti.

Listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 103 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu kentte 31 kişiye 1 araç düştü.

BAŞKENTTE HER 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL DÜŞÜYOR

Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 797 bin 195 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, geçen ay sonu itibarıyla yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da bu oran "4 kişiye bir otomobil" olarak gerçekleşti. Toplam 5 milyon 639 bin 76 kişinin yaşadığı başkentte, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı temmuzda 1 milyon 539 bin 702 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yaklaşık 5 kişiye 1 otomobil düşen Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli takip etti.

15 milyonu aşkın nüfusa sahip mega kent İstanbul'da otomobil sayısı 2 milyon 927 bin 974 olarak hesaplanırken, yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.

- Minibüste Giresun, otobüste Tekirdağ, traktörde Ardahan önde

Temmuz itibarıyla diğer taşıtların nüfusa göre dağılımında bakıldığında 59 kişiye 1 minibüs düşen Giresun, 197 kişiye bir otobüs düşen Tekirdağ ve 44 kişiye 1 kamyon düşen Nevşehir öne çıktı.

Rize'de 10 kişiye 1 kamyonet düşerken, 6 kişiye 1 motosiklet düşen Muğla ve Kilis bu açıdan dikkati çeken iller oldu. Nüfusa oranla en çok traktöre sahip il ise 9 kişiye 1 traktör düşen Ardahan olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre temmuz itibarıyla illere göre kişi başına düşen taşıt sayısı şöyle:

İl Taşıt sayısı Nüfus Kişi başına düşen taşıt sayısı Adana 670.838 2.237.940 3,3 Adıyaman 108.434 626.465 5,8 Afyonkarahisar 227.447 729.483 3,2 Ağrı 31.256 536.199 17,2 Aksaray 128.818 416.367 3,2 Amasya 120.553 337.800 2,8 Ankara 2.098.257 5.639.076 2,7 Antalya 1.132.697 2.511.700 2,2 Ardahan 19.159 97.319 5,1 Artvin 40.162 170.875 4,3 Aydın 467.007 1.110.972 2,4 Balıkesir 494.280 1.228.620 2,5 Bartın 52.264 198.249 3,8 Batman 45.106 608.659 13,5 Bayburt 15.670 84.843 5,4 Bilecik 70.068 219.427 3,1 Bingöl 17.335 279.812 16,1 Bitlis 22.241 348.115 15,7 Bolu 116.716 316.126 2,7 Burdur 136.796 270.796 2,0 Bursa 926.188 3.056.120 3,3 Çanakkale 235.871 542.157 2,3 Çankırı 53.459 195.789 3,7 Çorum 174.488 530.864 3,0 Denizli 419.831 1.037.208 2,5 Diyarbakır 122.348 1.756.353 14,4 Düzce 113.901 392.166 3,4 Edirne 163.262 413.903 2,5 Elazığ 130.424 591.098 4,5 Erzincan 60.759 234.747 3,9 Erzurum 120.311 762.062 6,3 Eskişehir 293.594 887.475 3,0 Gaziantep 528.712 2.069.364 3,9 Giresun 93.916 448.400 4,8 Gümüşhane 25.195 164.521 6,5 Hakkari 9.103 280.991 30,9 Hatay 500.773 1.628.894 3,3 Iğdır 28.185 199.442 7,1 Isparta 181.781 444.914 2,4 İstanbul 4.270.702 15.519.267 3,6 İzmir 1.461.586 4.367.251 3,0 Kahramanmaraş 241.225 1.154.102 4,8 Karabük 66.497 248.458 3,7 Karaman 92.679 253.279 2,7 Kars 45.283 285.410 6,3 Kastamonu 132.713 379.405 2,9 Kayseri 386.235 1.407.409 3,6 Kırıkkale 68.761 283.017 4,1 Kırklareli 135.911 361.836 2,7 Kırşehir 69.328 242.938 3,5 Kilis 48.030 142.490 3,0 Kocaeli 409.744 1.953.035 4,8 Konya 734.636 2.232.374 3,0 Kütahya 213.838 579.257 2,7 Malatya 181.738 800.165 4,4 Manisa 601.574 1.440.611 2,4 Mardin 75.536 838.778 11,1 Mersin 633.964 1.840.425 2,9 Muğla 517.818 983.142 1,9 Muş 33.558 408.809 12,2 Nevşehir 124.339 303.010 2,4 Niğde 109.466 362.861 3,3 Ordu 140.535 754.198 5,4 Osmaniye 168.923 538.759 3,2 Rize 82.297 343.212 4,2 Sakarya 293.086 1.029.650 3,5 Samsun 369.912 1.348.542 3,6 Siirt 20.313 330.280 16,3 Sinop 60.688 218.243 3,6 Sivas 163.477 638.956 3,9 Şanlıurfa 253.168 2.073.614 8,2 Şırnak 28.883 529.615 18,3 Tekirdağ 274.188 1.055.412 3,8 Tokat 183.699 612.747 3,3 Trabzon 203.567 808.974 4,0 Tunceli 9.514 84.660 8,9 Uşak 139.941 370.509 2,6 Van 76.552 1.136.757 14,8 Yalova 67.330 270.976 4,0 Yozgat 107.752 421.200 3,9 Zonguldak 157.324 596.053 3,8 Toplam 23.653.515 83.154.997 3,5