Kirada tavan zam oranı belli oldu

İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu
TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 olarak gerçekleşti
Giriş: 03.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:22
TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.
KONUTTA YÜZDE 25 TAVANI, TEMMUZA KADAR DEVAM EDECEK
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
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