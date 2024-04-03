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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 olarak gerçekleşti

        Giriş: 03.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:22
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.

        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı

        KONUTTA YÜZDE 25 TAVANI, TEMMUZA KADAR DEVAM EDECEK

        Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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