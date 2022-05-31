Kira artış oranı hesaplama Haziran ayı kira artış oranı açıklaması öncesinde araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı gün kalmasıyla kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte kira artış oranı hesaplama...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL