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Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahibi olan kişilere verilen kredi destekleriyle ilgili limitlerde artırıma gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 5144 no'lu karar uyarınca 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilerde Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile kentsel dönüşümde kredi faizi destek tutarları güncellendi.

Karara göre, 80 bin TL olarak sağlanan kredi anapara desteği 80 bin TL'den 160 bin TL'ye; konut yapım, konut edindirme, iş yeri edindirme, iş yeri yapım kredilerindeki tavan ise 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

Bunun yanı sıra, birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1 milyon TL olan kredi tutarı iki kat artırıldı.

Resmi Gazete'deki karara göre kredilerde ana para ödemesiz dönem sayısı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.