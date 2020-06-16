Şekerbank'ın ana hissedarlarından Kazakistan ulusal varlık fonu Samruk-Kazyna, bankadaki yüzde 19.37 hissesini Samruk-Kazyna Invest LLP'ye devretmeye karar verdi. Karar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından onaylandı.

Açıklama dün akşam KAP'ta yayımlandı. Samruk-Kazyna Invest LLP ulusal varlık fonunun özel sermaye yatırım fonu olarak faaliyet gösteriyor.