Katar ile swap anlaşması uzatıldı

Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki para birimi swap anlaşması uzatıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.

TCMB, Katar Merkez Bankası ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı.