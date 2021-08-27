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Yerli ticari araç üreticisi Karsan, Romanya’da kazandığı iki elektrikli otobüs ihalesiyle 35 milyon euroluk ihracata imza attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Karsan bu anlaşmalar ile, Türkiye’nin en yüksek tutarlı elektrikli otobüs ihracatını gerçekleştirmek üzere anlaşma sağlarken, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan 2 ihalenin yüzde 100 elektrikli 18 metre uzunluğundaki otobüsle kazanıldığı kaydedildi.



İhale kapsamında 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek Karsan, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere toplam 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenecek.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Timişoara Belediyesi’ne 44 adet ve Braşov Belediyesi’ne de 12 adet 18 metre uzunluğundaki elektrikli otobüs gönderilecek. İlk teslimatların 2022 itibariyle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

'EN BÜYÜK İKİNCİ PAZARIMIZ ROMANYA'

Kazanılan iki ihale kapsamında düzenlenen imza törenlerinde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, "Bugün elektrikli otobüslerimiz Romanya, Fransa, Almanya, Portekiz hatta Meksika’ya kadar birçok dünya ülkesinde hizmet veriyor. Fransa’dan sonra 65 adet ile en büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya’da bulunuyor. Ayrıca, Romanya ulaşımda elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de Romanya’nın dönüşümdeki bu hızına ve verimli toplu taşıma aracı ihtiyaçlarına 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz" dedi.

Baş, 35 milyon Euro tutarındaki bu ihalelerin yalnızca otobüs satışı anlamına gelmediğini vurgulayarak, "19’u hızlı şarj olmak üzere toplamda 75 adet şarj istasyonunu ve araçların tüm bakım işlemleri ile garaj işletmesini yine Karsan olarak biz gerçekleştireceğiz. Yani, bu anlaşmaya bir elektrikli toplu taşıma sistemi anlaşması diyebiliriz. Karsan olarak 35 milyon euroluk Türk otomotiv endüstrisinin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasına imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan anlaşmayı Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.