11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yılın son aylarında yaşanan büyük tartışmaların ardından Afşin-Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma termik santralı da kısmen kapatıldı. Bu santrallardan Kangal, bir ünitesi için “geçici faaliyet belgesi” aldı ve kısa süre önce elektrik üretimine yeniden başladı. Bu ünitede, baca gazı arıtma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu santralın, baca gazı arıtma tesisi olmayan iki ünitesi kapalı.
SÖZLEŞMELER İMZALANIYOR
Kapatılan santrallarda, baca gazı ve diğer çevre yatırımlarını hızla yapmak ve yeniden üretime geçmek üzere yoğun bir mesai veriliyor. Baca gazı konusunda öne çıkan şirketlerle görüşmeler yapılıyor.
Bu santrallardan bazıları, baca gazı arıtma tesisi kurmak üzere yerli şirketlerle sözleşme imzaladı. Baca gazı arıtma tesisinin kurulması için öngörülen süre 6 ay. 1 ay da ek süre verilecek.
Santrallar, söz konusu tesisi kurduktan sonra “geçici faaliyet belgesi” için Çevre Bakanlığı’na başvuracak. Çevre Bakanlığı’nın “uygun” bulması halinde belge düzenlenecek. Santrallar, yılın ikinci yarısında elektrik üretimine başlamayı hedefliyor.
Peki, bu süre yeterli mi? Sektör uzmanları, bu yatırımların 12 ile 18 ay arasında bir sürede tamamlanabileceğine işaret ediyor. Her bir ünite için baca gazı arıtma tesisinin on milyonlarca dolar yatırım gerektirdiğine dikkat çekiyor.
AFŞİN-ELBİSTAN A’DAN BAŞVURU
Afşin-Elbistan A da 1 Ocak’ta kapatıldı. Bu santral, diğerlerinden farklı olarak işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle özelleştirildi. Sözleşme gereğince Çelikler Grubu, 20 yıllığına Afşin-Elbistan A’yı işletecek. Santralda rehabilitasyon çalışması yapacak ve ek iki yeni ünite kuracak.
Ankara’da enerji kulislerinde, bir süredir işletmeci gruba, üretime ara verilmesi nedeniyle “kapasite bedeli” ödemesi yapılıp yapılmayacağı konuşuluyordu. Çelikler Grubu, “kapasite bedeli” talebiyle Enerji Bakanlığı’na resmi başvuru yaptı. Enerji Bakanlığı hukukçuları ve teknik ekipleri, milyonlarca dolarlık ödemeye konu bu talebi inceliyor. Kararın, bir süre içinde Çelikler’e iletileceği belirtiliyor.
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