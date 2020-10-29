Her şey sizin “elinizde”

Özellikle bu tarz çekimlerde tripod kullanmaktan kaçının. Çünkü çok hızlı tepki verebilmeniz ve konumunuzu değiştirebilmeniz gerekebilir. Böylece ayı çerçevede tam olarak istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca çekim için fazla zaman da olmayacak çünkü çekim yapacağınız ışık, günün son ışığı olan alacakaranlık ışığı… Eğer büyük bir telefoto lens ve uzatıcı kullanıyorsanız hızlı tepki verebilmek adına dizinizi bir tripod olarak kullanmanız işinize yarayabilir. Bu çekimde odak noktanız “Mavi Dolunay” olacağı için enstantane hızı ve ISO’yu oldukça düşük tutabilirsiniz.