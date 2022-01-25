James Webb Uzay Teleskobu'ndan güzel haber

Dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb, evrenin başlangıcıyla ilgili bilgilere ulaşmak için gönderildiği uzayda, yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre mesafedeki hedefine ulaştı.
Yeryüzüne aydan 4 kat daha uzaklıkta olan 7 tonluk uzay teleskobunun, belirlenen noktaya vararak güneşin etrafında yörüngeye girmek için roket iticilerini yaklaşık 5 dakika ateşlediği ve planlandığı gibi son durağına ulaştığı belirtildi.
Haziranda bilimsel gözlemlerin başlayabilmesi için 10 milyar dolarlık gözlemevindeki aynaların hala titizlikle hizalanması ve kızılötesi dedektörlerin yeterince soğutulması gerektiği ifade edildi.
EVRENİN TARİHİNİN TÜM AŞAMALARINI İNCELEMESİ AMAÇLANIYOR
NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.
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