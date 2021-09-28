Dijital çağda değişen yatırım anlayışı

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta InvestAZ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev konuk oluyor. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda, Borsa İstanbul'da satışların sürdüğü bir dönemde Guliyev, pandemi sonrası dönemde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yorumlayarak bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisini değerlendiriyor.

Guliyev, programda Türkiye'de vatandaşların yatırım anlayışını ele alarak sermaye piyasalarında gelişmesi gereken temel alanları tespit etmeye çalışıyor. Sermaye piyasalarında nerelerde eksik kalındığının sorgulandığı programda bu alandaki beklentiler ve gelecek beklentileri de dile getiriliyor.

KARDEŞ ÜLKELERİN BORSA İSTANBUL'A İLGİSİ NE?

Özellikle pandemi ve buna paralel gelişen yatırımın dijitalleşmesi sürecinin de değerlendirileceği programda halka açık şirketler ve bu alanda şirketlerin yaptığı doğrular ve yanlışlar da masaya yatırılıyor. Ayrıca genç neslin yatırım anlayışının ve stratejilerinin tartışıldığı programda başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin Borsa İstanbul'a ilgisi de ele alınıyor.

Halka açık ve açılacak olan şirketlerin yatırımcılara sunmaları gereken olmazsa olmazların dile getirildiği programda Guliyev, ayrıca kripto para dünyası ve bu yeni dünyanın ekonomileri etkisini de anlatıyor.