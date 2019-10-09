Apple’ın Türkiye’de 18 Ekim’de piyasaya sunacağı iPhone 11 modellerinin satış fiyatlarını duyurmasıyla gözler yine Türkiye ile ABD fiyatları arasındaki farklara çevrildi.

11999 TL İLE 14999 ARALIĞINDA

iPhone 11’de 7299 TL ile 8599 TL arasında değişen Türkiye satış fiyatları, iPhone 11 Pro’da 10999 TL ile 13999 TL, iPhone 11 Pro Max modelinde ise 11999 TL ile 14999 TL aralığında.

Apple’ın yeni iPhone’unun ABD’deki perakende fiyatları ise şu aralıkta değişiyor: iPhone 11 için 699 dolar ile 849 dolar, iPhone 11 Pro için 999 dolar ile 1349 dolar ve iPhone 11 Pro Max için ise 1099 dolar ile 1449 dolar.

FARK 4500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu fiyatlara eyaletine bağlı olarak değişen satış vergisi eklenip, 5.82 TL düzeyindeki dolar kuru ve 1500 TL’lik IMEI kayıt harcı dahil edildiğinde Türkiye’deki bireysel kullanıcılar için yurt dışından yolcu beraberinde getirilen iPhone 11 modellerinin toplam maliyeti de şu aralıklarda gerçekleşiyor:

iPhone 11 fiyat karşılaştırması

Türkiye Fiyatı (TL) ABD'den Almanın Maliyeti (TL) Fark (TL) iPhone 11 (64 GB) 7299 5863 1436 iPhone 11 (128 GB) 7749 6175 1574 iPhone 11 (256 GB) 8599 6799 1800

iPhone 11 Pro fiyat karşılaştırması

Türkiye Fiyatı (TL) ABD'den Almanın Maliyeti (TL) Fark (TL) iPhone 11 Pro (64 GB) 10999 7736 3263 iPhone 11 Pro (256 GB) 12299 8672 3627 iPhone 11 Pro (512 GB) 13999 9920 4079

iPhone 11 Pro Max fiyat karşılaştırması

Türkiye Fiyatı (TL) ABD'den Almanın Maliyeti (TL) Fark (TL) iPhone 11 Pro Max (64 GB) 11999 8360 3639 iPhone 11 Pro Max (256 GB) 13299 9296 4003 iPhone 11 Pro Max (512 GB) 14999 10545 4454

iPhone 11 için 5863 TL ile 6799 TL, iPhone 11 Pro için 7736 TL ile 9920 TL, iPhone 11 Pro Max için 8360 TL ile 10545 TL.

Diğer bir deyişle ABD’den alıp, Türkiye’de kayıt işlemlerini yapıp kullanmak iPhone 11’de 1436 TL ile 1800 TL; iPhone 11 Pro’da 3263 TL ile 4079 TL; iPhone 11 Pro Max’te ise 3639 TL ile 4454 TL arasında olmak üzere daha ucuza gelmiş oluyor.

YENİ DÜZENLEMEYE DİKKAT!

Şunu hatırlatmakta da fayda var; Türkiye’de 30 Eylül 2019’da yürürlüğe giren uygulama uyarınca yurt dışından yolcu beraberinde cep telefonu getirip kullanma hakkı, 2 yıl yerine 3 yıla çıkarıldı.

Buna ek olarak yeni düzenleme kapsamında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt işlemlerinde artık “yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılma” şartı uygulanıyor. Diğer bir deyişle eğer ABD’den iPhone 11 getirmek istiyorsanız, bizzat kendiniz son 120 gün içerisinde yurt dışına çıkmış olmalısınız ki telefonunuzu kendi hattınıza kayıt ettirip, kullanabilesiniz.

UÇAK PARASI CEPTE KALIYOR

Peki Apple’ın bu yeni iPhone’unu Türkiye’den satın almanın veya ABD’den alıp getirmenin ne gibi avantajları ve dezavantajları var?

Öncelikle yukarıda yaptığımız hesaplamadan da anlaşılabileceği gibi iPhone 11’i ABD’den almanın en büyük avantajı hiç şüphesiz ki daha ucuza gelmesi. Hatta iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerindeki Türkiye ile ABD arasındaki fiyat farkı, İstanbul ile New York arasında gidiş dönüş bir kişilik uçak biletine eşdeğer.

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iPhone 11’i ABD’den almanın en büyük dezavantajı ise Apple’ın artık Türkiye’yi uluslararası garanti kapsamında çıkarmış olması. Yani ABD’den aldığınız bir iPhone 11 ile ilgili bir sorun yaşarsanız, garanti kapsamında ücretsiz onarım veya değişim gibi hizmetlerden Türkiye’deki Apple Store’da yararlanamıyorsunuz.

Bir diğer dezavantajı ise ABD’den alınan iPhone için peşin veya kredi kartına tek çekim olarak ödeme yapmak durumundasınız. Türkiye’de ise iletişim operatörleri (Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom) fatura üzerinden kontratlı ödeme alternatifleri sunuyor. Yine ‘online’ ve ‘offline’ perakende satış kanallarında da finans kuruluşlarıyla yaptıkları işbirlikleri ile alışveriş kredisi seçeneği bulunuyor.

EN PAHALI iPHONE

Son olarak şunu da belirtelim: Dolar kuru ve yüzde 50’lik ÖTV nedeniyle perakende iPhone satış fiyatlarında Türkiye dünya genelinde zirveyi bırakmıyor. Ancak iPhone 11 fiyatları sadece Türkiye’de yüksek değil.

Hatta Apple’ın ilkini 2007 yılında satış sunduğu tüm iPhone modelleri dolar bazında ve ABD fiyatları dikkate alındığında da en pahalı iPhone ünvanı açık ara iPhone 11 Pro Max.

Apple analisti Horace Dediu’nun iPhone 11 modellerinin satış sunulmasının ardından paylaştığı yukarıdaki grafik de bu durumu gözler önüne seriyor.