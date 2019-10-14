NASIL YAPILIR?

Turkcell’in internet sitesi üzerinde yer alan “İkinci el satış” bölümüne girip, cihazının marka, model ve depolama kapasitesini seçiyorsunuz. Ardından telefonun durumu ile ilgili 14 soruyu cevaplayıp, cihazının tahmini değerini öğreniyorsunuz. Bu işlemin ardından “Devam et”e tıklayınca karşınıza çıkan “Müşteri bilgileri” bölümündeki ad-soyad, telefon numarası, doğum tarihi, TC kimlik numarası ile IMEI numarası bilgileri giriliyor ve satmak istediğiniz cihazı hangi adresten teslim etmek istiyorsanız, kargo uğrama adresini yazıyorsunuz.

Turkcell’in sözkonusu cihaz için size teklif ettiği tutarın ödeneceği, adınıza kayıtlı IBAN bilgilerinizi de girdikten sonra işlem tamamlanıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, internet sitesi üzerinden verilen tahmini değer, bir ön teklif niteliğinde. Cihaz, KVK teknik servis ofisine ulaştıktan sonra yapılacak incelemenin ardından, kullanıcıya fiyat teklif ediliyor ve eğer bu rakamı kabul ederse, hesabına ödeme yapılıyor.