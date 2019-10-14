14 EKİM 2019
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İşte Turkcell'deki ikinci el telefon fiyatları... Haberler

Hangi ikinci el telefon kaç para ediyor? İşte Turkcell'in yeni hizmetindeki fiyat teklifleri...

Turkcell, ikinci el telefon alış ve satış hizmeti vermeye başladı. Bu yeni hizmetle yetkili teknik servis testinden geçirilip, orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabilecek. İkinci el telefonunu satmak isteyen tüm operatör müşterilerine açık olan ve Turkcell’in internet sitesi üzerinden sunulan hizmetle, online formu doldurup, sunulan teklifi kabul eden kullanıcılar, telefonlarını satabilecek ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Peki Turkcell hangi telefonu kaça satın alıyor? İşte hiçbir sorunu, çiziği… vs olmayan, orijinal şarj kablosu, kulaklığı ve aksesuarları bulunan akıllı telefonlar için Turkcell tarafından verilen fiyat teklifleri... Necdet Çalışkan'ın haberi...

14.10.2019 - 09:37 | Güncelleme: HABERTURK.COMTEKNOLOJİ

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    Apple iPhone 6S 16 GB 1150 TL

    Apple iPhone 6S 32 GB 1170 TL

    Apple iPhone 6S 64 GB 1340 TL

    Apple iPhone 6S 128 GB 1520 TL

  • Apple iPhone 6S Plus 16 GB 1300 TL

    Apple iPhone 6S Plus 32 GB 1330 TL

    Apple iPhone 6S Plus 64 GB 1730 TL

    Apple iPhone 6S Plus 128 GB 1700 TL

  • Apple iPhone 7 32 GB 1740 TL

    Apple iPhone 7 128 GB 2030 TL

    Apple iPhone 7 256 GB 2180 TL

  • Apple iPhone 7 Plus 32 GB 2210 TL

    Apple iPhone 7 Plus 128 GB 2500 TL

    Apple iPhone 7 Plus 256 GB 2760 TL

  • Apple iPhone 8 64 GB 2560 TL

    Apple iPhone 8 256 GB 3140 TL

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