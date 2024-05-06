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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Park'ta süreç tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı

        İstanbul Park pistinde ihale süreci tamamlandı. İhaleyi kazanan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., pist ve arazisinin yapım ve kira sözleşmesini bugün imzaladı. Can Grubu adına imzayı atan Lale Cander, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Eski kira sözleşmesi sonlanmış durumda. Yarın pist ve arazisinin bize teslim edilmesi gerekir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:08
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        Uzunca bir süredir tartışma konusu haline gelen İstanbul Park pistinde ihale süreci tamamlandı.

        İhaleyi kazanan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., ihalede sürecindeki son aşama olan imza işlemini bugün noktaladı.İmzayı atan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. ortaklarından ve aynı zamanda Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Lale Cander, pistin kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

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        Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’a konuşan Cander, “Teslim tarihini konuşuyoruz. Eski kira sözleşmesi sonlanmış durumda. Kiracı şirkete verilen teslim süresi de bugün itibari ile sona erdi. Dolayısıyla yarın pist ve arazisinin bize teslim edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarından Can Grubu’nun ihaleden çekildiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

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        Bu iddiaların bazı medya kuruluşlarında haber olarak yer alması üzerine Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Lale Cander, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

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