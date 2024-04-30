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        Haberler Ekonomi Otomobil Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması - Otomobil Haberleri

        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması! 'İhale tamamlanmıştır'

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Park ihalesi tartışmalarına noktayı koydu. Bakan Ersoy, "İhale tamamlanmıştır, Mayıs ayının ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Sonrasında hızlı bir şekilde 2026'da Formula 1 yarışlarının İstanbul'a getirilmesi ile ilgili kontratlama süreci başlayacak. Planlandığı şekilde süreç devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:46
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        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerinin açıklandığı basın toplantısında, İstanbul Park ihalesine de değindi.

        Sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydeden Bakan Ersoy, "İhale tamamlanmıştır, Mayıs ayının ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve yeni kiracıya devir teslim yapılacak. Sonrasında hızlı bir şekilde 2026’da Formula 1 yarışlarının İstanbul'a getirilmesi ile ilgili kontratlama süreci başlayacak. Planlandığı şekilde süreç devam edecek" dedi.

        Nisan ayı başında gerçekleşen İstanbul Park ihalesini Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. kazanmıştı.

        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
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        İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

        Önceki günlerde ise, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından İstanbul Park ihalesini kazanan Can Grubu'nun ihaleden çekildiği öne sürülmüştü.

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        Bu iddiaların üzerine Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Can Grubu'nun ortaklarından Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, "İhalenin iptali yada bizim çekilmemiz gibi birşey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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        Süreç hakkında da bilgi veren Cander, "Pisti önceki dönemde kiralayan şirket Mayıs ayı içerisinde tahliye sürecini tamamlamak durumunda. Yine mayıs ayı içerisinde ihalede imzaların atılmasını ve pistin bize tesliminin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Lale Cander, Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili olarak da, "Formula 1 yetkilileri ile görüşmeler sürüyor. Pisti teslim almamızı bekliyorlar. Sonrasında gelip pistte incelemede bulunacaklar. 2026’da Formula 1’i Türkiye’ye geri getirmek için çalışıyoruz” bilgilerini paylaştı.

        MİLLİ SPORCULAR BEDELSİZ KULLANACAK

        İhale şartnamesinde, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezinin de yapımını öngören maddeler yer alıyor.

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        Şartnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise, ihaleyi kazanan firmadan Formula 1 yarışları için garanti istenmesi.

        Buna göre, ihaleyi alan firmanın 1 ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde, sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatlar idareye gelir kaydedilecek.

        Yine ihale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park'ta başlayacağını taahhüt etmek durumunda. Aksi halde, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi gerekecek.

        Şartnamede, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin ulusal ve uluslararası motor sporları, ilgili federasyonların etkinlikleri ve çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılmasına yönelik de bir madde bulunuyor.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale şartnamesine göre, 30 yıllığına kiralanacak pistin tahmin edilen bedeli 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak.

        Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak.

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