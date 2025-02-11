Güney Kore'de bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü
Güney Kore'de 40 yaşındaki bir öğretmen, çalıştığı okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü. Suçunu itiraf eden öğretmenin, daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığı ve geçen senenin sonunda öğretmenliğe yeniden başladığı aktarıldı
Güney Kore'de yetkililer, Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40 yaşındaki öğretmenin, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğünü bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Daejeon kentindeki bir ilkokulda 8 yaşındaki öğrenci ve 40 yaşındaki öğretmen, yaralı halde bulundu.
Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan öğrenci hayatını kaybederken, öğretmenin tedavisi sürüyor.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, öğretmenin öğrencisini öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiğini belirtti.
Polis, öğretmenin daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığını ve geçen senenin sonunda öğretmenliğe yeniden başladığını aktardı.