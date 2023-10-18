7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasıyla şiddetini artırdı.

Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında iken dün akşam saatlerinde İsrail, Gazze'de hastalarla dolu el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı, en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti. Abbas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail tüm kırmızı çizgileri geçti, vatanımızı bırakmayacağız, kimsenin bizi oradan kovmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.

HASTANELER "ÇÖKÜŞ DURUMUNA" GİRDİ

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu.

Kudra, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle gerçek bir çöküş durumuna girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."

İSRAİLLİ BAKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" yazdı.

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.