İsrail Gazze'de hastane vurdu, çok sayıda kişi hayatını kaybetti! "Hastaneler çöküş durumunda"
Dünya günlerdir süren İsrail-Hamas çatışmalarını takip ederken, dün akşam saatlerinde Gazze'de hastalarla dolu bir hastane İsrail tarafından vuruldu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyı İsrail'in yaptığını reddetti, "Sorumluluk Filistinli grupların" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Abbas ülkede 3 günlük yas ilan etti ve ABD Başkanı Biden ile görüşmesini iptal etti. Diğer yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu. Hamas-İsrail çatışmasında yaşanan son gelişmeler...
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasıyla şiddetini artırdı.
Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında iken dün akşam saatlerinde İsrail, Gazze'de hastalarla dolu el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı, en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti. Abbas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail tüm kırmızı çizgileri geçti, vatanımızı bırakmayacağız, kimsenin bizi oradan kovmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
NETANYAHU: SORUMLULUK FİLİSTİNLİ GRUPLARIN
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.
İsrail Başbakanı, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.
Çatışmaların 12. gününde bilinmesi gerekenler...
HASTANELER "ÇÖKÜŞ DURUMUNA" GİRDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu.
Kudra, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle gerçek bir çöküş durumuna girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" yazdı.
Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.