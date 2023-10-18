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İsrail dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamış ve en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmış pek çok ülkede protestolar düzenlendi. Ancak ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü için planlanan İsrail ziyaretini iptal etmeyeceğini duyurdu.

Ürdün’ün başkenti Amman’da 18 Ekim’de düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı. Ancak üç lider de tek taraflı olarak görüşmeyi reddeti.

FİLİSTİN REKLAM Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas, hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi. Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN Memlek televizyon kanalına konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti. REKLAM Safedi "Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması. Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı" ifadelerini kullandı.

MISIR Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de planlanan görüşmeye katılmayacağı duyuruldu. ABD'DEN ORTAK KARAR SAVUNMASI Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu. Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı. Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti. * Haberin görseli Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir. İsrail Gazze'de hastane vurdu! Haberi Görüntüle İsrail'e tepki, Filistin'e destek Haberi Görüntüle Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli Haberi Görüntüle Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı! Haberi Görüntüle