İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması Türkiye'de protesto edildi
Gazze'de hastalarla dolu bir hastane İsrail tarafından vuruldu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi.
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İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı protesto etti. Protestocuların konsolosluk binasının bulunduğu alana girmek istemesi üzerine polis biber gazı ile müdahale etti. Göstericilerden bazıları konsolosluğun olduğu binaya doğru havai fişek atarken bazıları ise yol üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı.
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Hastanenin bombalanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.
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Konsolosluk binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Saldırıyı protesto eden grup üyeleri, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye". diye slogan attı.
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Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı.
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Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.
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Polis, kalabalığa sık sık biber gazı ile müdahale ederken protestocuların büyük bölümü dağıldı.
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İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONUTUNUN ÖNÜNDE PROTESTO
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.
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İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından akşam saatlerinde Çankaya'daki Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bekleyişi sürüyor.
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Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan, zaman zaman sloganlar atan ve Büyükelçilik konutuna girmek isteyen gruba, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı, yol trafiğe kapatıldı.
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Güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Konut önüne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, gruptakilere sağduyu çağrısı yaptı.
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Şahin, Filistin'de yaşananları kınadıklarını belirterek, en kısa zamanda oradaki mazlumların rahata kavuşması temennisinde bulundu.
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Türkiye'nin bütün kesimleriyle bugün ayakta olduğunu ve yapılanları kınadığını ifade eden Şahin, "Bu millet mayası sağlam bir millettir, Anadolu coğrafyasında yaşayanlar mayası sağlam insanlardır. Haksızlığa, adaletsizliğe karşıdırlar. Bugün sizlerin mesajı yerine ulaştı. Makul ve vakur bir şekilde protestomuzu yapalım. Hukuka, hakka riayet edelim" diye konuştu.
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Vali Şahin, alandakilerin güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine yardımcı olunmasını istedi.
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İZMİR'DE GÖSTERİLERİN ADRESİ KONAK MEYDANI
İzmir'in Konak meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
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İzmir'in Konak meydanında, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Akşam saatlerinde Konak meydanında bir araya gelen kalabalık grup Filistin bayrakları açarak, sloganlar attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda, konuşmacılar saldırıyı kınadı.
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"ALLAH'IN HÜKÜMLERİYLE HÜKMETMEYENLER ZALİMLERİN TA KENDİSİDİR"
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında, "Hz. Ömer orayı teslim aldı, Selahaddin Eyyubi fethetti, Abdülhamit Han'ın emanetine sahip çıkma zamanımız gelmedi mi. Biz buna dur demeliyiz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendisidir. Allah kıyamet gününde bizleri hesaba çekmeyeceği şekilde dimdik durmayı bizlere nasip etsin. Rabbim bu yolda şehadet nasip etsin" ifadesine yer verdi.
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Meydanda toplanan grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yaptı. Burada tekbirler getiren grup, edilen duaların ardından dağıldı.
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KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NDE İSRAİL PROTESTOSU
Malatya'da birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği ve 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek amacıyla ABD'nin Kürecik Radar Üssü'nde protestoda bulundu.
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Eylemin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri radar üssünden ayrılırken, bir grup kişi ise çevre güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri biber gazı ile müdahale ederek, grubu dağıttı.
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Malatya'da da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan otoparkta toplanıp, buradan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesinde bulunan ABD'nin Kürecik Radar Üssü'ne gitti.
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Topluluk, radar üssünde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Protesto gösterisinin duyulmasının ardından kısa sürede binlerce vatandaş araçlarıyla belirlenen yere geldi ve kilometrelerce oluşan konvoy, Kürecik Radar Üssü yakınına ulaştı.
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GENİŞ ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Eylemcilerin sayısının hızla arması üzerine, üs çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma ve polis, barikat kurarak kalabalığın radar üssüne yaklaşmasını engelledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestoda 'Kahrolsun İsrail' gibi slogan atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, tepkilerini gösterdikten bir süre sonra oradan ayrıldı.
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TAŞ ATAN GRUBA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Uyarılara rağmen 50 kişilik grup ise bölgeden ayrılmayarak, polis ve askerlere taş atmaya başladı. Polis grubu dağıtmak için önce biber gazı ile müdahale etti, daha sonra TOMA ile dağıtmaya çalıştı. Grubun barikatın içerisine doğru attığı taşlardan dolayı bazı polis, jandarma ve köy korucuları yaralandı. Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da radar üssü yakınına gelerek gelişmeleri takip etti.
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EYLEM 4 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 4 saat süren bekleyişin ardından grup dağılırken, kentin dört bir noktasında her hangi bir tehlikeli provokasyona karşı polis ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.
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ADANA'DA ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İSRAİL PROTESTOSU: 2 POLİS YARALANDI
Adana'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması sonrası konsolosluğa taş ve molotof fırlattı. Olay sırasında başına taş isabet eden iki polis yaralandı.
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Merkez Yüreğir ilçesindeki D-400 Karayolu üzerinde ABD Konsolosluğu önünde gece saatlerinde toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sloganlarla protesto etti.
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Polis kontrolünde yapılan basın açıklaması sonrası grup dağılırken, bu sırada bazı kişiler konsolosluğun duvarlarına taşlı ve molotoflu saldırıda bulundu. Polis ekipleri, taşkınlık çıkaran grubu uzun süre anons yaparak dağılmaları konusunda uyardı.
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Uyarılara aldırış etmeyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olay sırasında başına taş isabet eden 2 polis memuru yaralandı. Atılan taşlar yüzünden yoldan geçen sivil araçların da zarar görmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup sloganlar atarak dağıldı.
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TÜRKİYE'NİN BİRÇOK ŞEHRİNDE PROTESTOLAR
İsrail'in Gazze'deki katliamı Türkiye'nin diğer birçok şehrinde de protesto edildi.
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