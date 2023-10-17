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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşeti durdurmak için tüm insanlık harekete geçmeli

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili olarak yayınladığı mesaja: "Vahşeti durdurmak için tüm insanlı harekete geçmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasıyla ilgili olarak yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

        İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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