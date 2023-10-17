Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasıyla ilgili olarak yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.