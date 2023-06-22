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İş dünyasından faiz kararı değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı. Bankanın kararına göre, politika faizi yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Böylece son 27 aydır ilk kez faiz artırımına gidilmiş oldu. Kararı değerlendiren iş dünyası temsilcileri, finansal istikrar ve enflasyonla mücadele mesajları verdi

Giriş: 22.06.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
İş dünyasından faiz kararı değerlendirmesi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Böylece Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırımına gidilmiş oldu.

İş dünyası temsilcileri, TCMB'in yeni faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İSO: 'ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, alınan kararı, finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Bahçıvan, "Merkez Bankamızın bugünkü kararını, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz" dedi.

Finansal istikrar vurgusunda bulunan Bahçıvan, "Alınan bu karar ile birlikte orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ediyoruz. Böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO: 'PARASAL SIKILAŞTIRMA, ÜRETİMİ YAVAŞLATMAMALI'

Faiz artışı kararını değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "TCMB’nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını, makul ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte faiz, kur, enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemlidir, feragat edemeyiz” dedi.

Bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Avdagiç, "Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Faiz kararı para politikası refleksimizi güçlendirirken, bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesi" diye konuştu.

Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli bulduklarını aktararak, "İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eşgüdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

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