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Haberler Para Dolarda 'Merkez' dalgalanması - Ekonomi Haberleri

Dolarda 'Merkez' dalgalanması

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 23.54 seviyesinde olan dolar kuru 23.67'yi, karar öncesi 25.91 seviyesinde olan Euro kuru ise 26.05'i gördü. Daha sonra dolar kuru 24, Euro kuru ise 26.42 seviyesine geldi

Giriş: 22.06.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda 'Merkez' dalgalanması - Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşandı.

Faiz kararı öncesi 23.54 seviyesinde olan 650 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar kuru 23.67'yi, karar öncesi 25.91 seviyesinde olan Euro kuru ise 26.05'i gördü. Daha sonra dolar kuru 24, Euro kuru ise 26.42 seviyesine geldi.

BORSADA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,40 puan artışla ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,69 puan artarak 5.216,51'e çıktı. Toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında BIST 100 yüzde 2 civarında yükselişle 5290 seviyesini görürken daha sonra yüzde 1,5 yükseliş ve 5.260 seviyesinde seyretti.

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