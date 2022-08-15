IPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?



iPhone 14 fiyatı henüz netlik kazanmadı ancak diğer modeller baz alındığında ve Apple'dan yeni yıla özel fiyat artışı yapılacağından yeni modelin TL bazında 25 bin liraya yakın olması bekleniyor.



iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:



iPhone 14 - 799 dolar



iPhone 14 Max - 899 dolar



iPhone 14 Pro - 1099 dolar



iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar



iPhone 14 Pro Max 256 GB'lık ürününse 33 bin lira üzerinde seyredebilir. Yeni modelin seçenekleri şöyle olacak:



6,1 inç iPhone 14,



6,1 inç iPhone 14 Pro,



6,7 inç iPhone 14 Max ve



6,7 inç iPhone 14 Pro Max.