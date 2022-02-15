Ve beklenen özellik Instagram'da...

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Sosyal ağ Instagram, en fazla etkileşim yaratan araçlarından biri olan Hikayeler’e (Stories) kullanıcıların merakla beklediği yeni bir özellik daha geliyor.

Artık Instagram kullanıcıları, Hikayeler’de doğrudan mesaj göndermek veya emoji ile ifade göndermenin yanısıra, sözkonusu hikayeyi doğrudan beğenebilecek.

Meta (Facebook) çatısı altındaki Instagram’ın bu yeni özelliğinde kullanıcılar “Hikayeler”de ekranın alt kısmındaki “Mesaj gönder” kutusu ve mesajı paylaşmayı sağlayan “uçak” simgesi arasında bir “kalp” ikonu görecek. Bu yeni ikon aracılığıyla “Hikayeler” beğenilebilecek ve sözkonusu hikayenin beğeni sayısını ise hikayeyi paylaşan dışında kimse göremeyecek.

ADAM MOSSERI DUYURDU

“Özel Hikaye Beğenileri” adı verilen bu yeni özelliği duyuran Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, şunları söyledi:

“Bugünden itibaren, artık DM göndermeden insanların hikayelerini beğenerek biraz sevgi gönderebilirsiniz. Hikayelerdeki beğeniler özeldir ve sayıları yoktur. Bunun yerine, Hikayeler görünüm sayfanızda izleyiciler bölümünde kalpler olarak görünecek.”